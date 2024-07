Violentò una collega al cimitero: condannato a sei anni

Una vera e propria storia dell'orrore. Il tribunale di Bologna ha condannato a sei anni di reclusione un 64enne, imputato di violenza sessuale ai danni di una ex collega di lavoro: la donna, secondo l'accusa, è stata aggredita e violentata più volte, anche al cimitero.

La donna, una dipendente di 48 anni di una coop di pulizie al servizio di un comune della bassa bolognese, in un'occasione lo ha registrato con il cellulare: è grazie a questo accorgimento che l'uomo è finito a processo. Al termine del dibattimento la Procura aveva chiesto sette anni, i magistrati hanno optato per sei anni di reclusione.

Oltre alla condanna i giudici del collegio penale hanno riconosciuto una provvisionale da 18mila euro alla vittima. I fatti contestati al 64enne vanno dal 20 ottobre al 4 novembre 2021 e si riferiscono a quattro episodi, di cui tre avvenuti in un magazzino comunale e uno al cimitero.