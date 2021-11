Violentava la compagna e la costringeva a prostituirsi in strada: arrestato

Orrore a Motta Montecorvino, nel Foggiano, dove un uomo è accusa di violenza sessuale nei confronti della compagna, costretta inoltre a prostituirsi in strada. I carabinieri hanno arrestato un 51enne originario di Foggia per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata, sfruttamento, induzione e agevolazione della prostituzione.

All’esito dell'attività d’indagine, partita da una anonima segnalazione e protrattasi per circa due mesi, i militari hanno potuto accertare che il 51enne, da almeno 5 anni costringeva la convivente, 43enne anche lei foggiana, a prostituirsi sulle principali arterie stradali della provincia, gestendo in prima persona tutti i proventi di tale attività.

Non solo; unendo specifici servizi di osservazione e controllo all’acquisizione di informazioni da parte di persone in grado di riferire sui fatti, i carabinieri, scandagliando nel recente passato della donna, hanno scoperto uno scenario inquietante fatto di continue vessazioni, fisiche e morali, di ripetute minacce e violenze sessuali con le quali il reo avrebbe indotto, nella vittima, un clima di assoluta soggezione, portandola a subire anni di umiliazioni.

L’esito dell’attività è stato totalmente condiviso dal pubblico ministero titolare dell’attività d’indagine ed è confluito nell’ordinanza di custodia cautelare, cui i militari hanno dato esecuzione alle prime luci dell’alba. Per lui, al termine delle formalità di rito, si sono spalancate le porte del carcere di Foggia. La donna sta bene, ed è stata informata dei centri antiviolenza che, sul territorio della provincia di Foggia, sono particolarmente attivi e capaci di fornire la giusta assistenza sanitaria, fisica e psicologica a tutte le vittime di violenza.