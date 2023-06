Violenta e picchia la moglie, poi le ruba 500 euro

Avrebbe picchiato la moglie più e più volte, colpendola con violenza anche davanti ai loro figli. L'avrebbe violentata, costringendola a un rapporto sessuale. Un uomo di 52 anni, di origini sudamericane, è stato arrestato giovedì sera dai carabinieri a Vimercate, in Brianza, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e continuate, violenza sessuale e rapina.

A fare i conti con la sua furia, per mesi, è stata la moglie, una 44enne connazionale che non aveva mai denunciato il marito per paura e per proteggere i suoi due figli piccoli. Ad aprile, ormai esausta, la vittima si è però presentata in caserma dopo l'ennesima lite sfociata in violenza. Durante il racconto, ha confessato che era costretta a vivere quell'incubo da maggio 2022, a causa dell'eccessiva gelosia dell'uomo, che pochi giorni prima le aveva spaccato il naso e l'aveva fatta finire in ospedale con una prognosi di venti giorni.

Davanti ai militari la donna ha anche confessato di altri pestaggi - avvenuti davanti ai due figli piccoli della coppia - e ha raccontato che nell'estate di quell'anno il 52enne l'aveva violentata per poi rubarle 500 euro e delle cuffie dalla borsa. Raccolti tutti gli indizi, il pm della procura di Monza ha richiesto la misura cautelare al Gip. L'uomo, già noto ai carabinieri che più volte erano intervenuti a casa di moglie e marito, è stato quindi arrestato e portato in carcere.

