Violenta la nipotina e aggredisce la nuora per non farla denunciare: nonno condannato

È una vicenda davvero paradossale quella di due anziani coniugi bresciani condannati in primo grado per violenza privata. I due, marito e moglie, si sarebbero presentati nel negozio della nuora (ex moglie del figlio) e della nipote acquisita, in centro a Brescia, per convincerla con la forza a ritirare una denuncia per violenza sessuale presentata tempo prima. L'uomo e la donna sono stati condannati rispettivamente a 1 anno e 4 mesi e 1 anno e 3 mesi per violenza privata.

La vicenda processuale

La querela era stata presentata a seguito dei presunti abusi che la nipote, all'epoca dei fatti una bimba di 10 anni, avrebbe subito per lungo tempo dal nonno paterno. Sotto accusa era appunto finito l'uomo, che oggi ha 76 anni. Le indagini si erano concluse con un rinvio a giudizio per violenza sessuale e una successiva condanna a 5 anni e 6 mesi, poi confermata in appello.

Per questo motivo – per le accuse e le indagini a suo carico – il nonno insieme alla moglie si sarebbe presentato da nuora e nipote, scatenando il parapiglia per convincerle a ritrattare. Era il settembre di tre anni fa: da quell'episodio sono arrivate nuove accuse. E per l'uomo e la moglie, oggi, anche una nuova condanna.

