Violenta e prende a pugni la compagna: lei corre in strada a chiedere aiuto

A Carlentini, in provincia di Siracusa, i carabinieri hanno arrestato un cittadino polacco di 42 anni con le accuse di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della propria convivente. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione telefonica, pervenuta alla centrale operativa della compagnia di Augusta, di un cittadino che mentre passeggiava si era imbattuto, in via Cavour, in una donna con il volto tumefatto e impaurita che chiedeva aiuto.

Trasportata da un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini, le è stato riscontrato un trauma cranico e l'infrazione delle ossa nasali. I carabinieri hanno trovato in casa il compagno della donna. Dagli accertamenti è emerso che la coppia si era trasferita a Carlentini da pochi mesi, proveniente dalla nazione d'origine, e che i maltrattamenti dell'uomo erano avvenuti anche in altre occasioni, ma non erano mai stati denunciati dalla donna.