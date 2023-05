Violentata nel bagno di una discoteca a Milano: è caccia all’uomo

Ennesimo caso di violenza sessuale a Milano. Una donna di 31 anni è stata violentata nel bagno di una discoteca vicino a piazzale Loreto, nella notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia Duomo che stanno dando la caccia al presunto violentatore.

La giovane donna, sotto shock, è stata visitata al Pronto soccorso della clinica Mangiagalli. Dalle prime ricostruzioni, sarebbe stata una vittima del tutto casuale: nel suo racconto agli inquirenti, avrebbe infatti riferito di non conoscere l'identità dell'aggressore. La 31enne, che era in discoteca con un gruppo di amici, si è allontanata per andare in bagno. Qui ha incontrato l'uomo che l'ha violentata.

Dopo la violenza subita, è scattato l’allarme al 112 alle 3.15 di notte. A chiamare i carabinieri sono stati gli amici: ai militari la giovane, in evidente stato di choc, ha riferito di essere stata violentata, ma di non essere in grado di riconoscere l'uomo, né di aver percepito un particolare accento nella voce dell'aggressore. I militari l'hanno quindi accompagnata alla clinica Mangiagalli di Milano, ma l'ospedale non ha ancora fornito riscontri sull'avvenuta violenza.

Gli inquirenti sono sulle tracce dell'aggressore. Difficili risalire però alla sua identità: all’interno del locale non ci sono telecamere, ma gli investigatori hanno sequestrato i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso la fuga del violentatore.