"Mi hanno violentata": ragazza di 14 anni denuncia due calciatori

Due giovani calciatori dell'Acr Messina, squadra che gioca in Serie D, sono indagati per violenza sessuale aggravata su una minorenne. Secondo le prime indiscrezioni, ci sarebbe anche una terza persona coinvolta. I fatti risalgono al novembre del 2020, durante il lockdown, quando la ragazza, 14enne, dopo alcuni primi contatti con uno dei calciatori sarebbe stata invitata diverse volte nel suo appartamento. Il ragazzo si sarebbe fatto trovare in compagnia del compagno di squadra e di un altro individuo non ancora individuato.

"La ragazza è chiaramente traumatizzata, ed è attualmente seguita da specialisti", ha dichiarato a MessinaToday il legale della ragazza, Domenico Andrè. "Non si è comunque trattato di un singolo episodio", ha aggiunto.

A convicere la ragazzina a denunciare ai carabinieri di Tremestieri l'accaduto è stata la famiglia. Nel corso delle indagini, coordinate dal pm Roberta La Speme, la quattordicenne è stata ascoltata più volte. Adesso anche i due calciatori potranno chiedere di essere ricevuti dai magistrati insieme ai loro legali. Il sostituto procuratore che ha coordinato le indagini dei carabinieri, ha emesso nei loro confronti un avviso di conclusione delle indagini preliminari con l'accusa di violenza sessuale, aggravata dalla minore età della vittima.