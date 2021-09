Botte, ricatti e violenze per anni dall'ex marito: lei lo denuncia e lo fa arrestare

L'uomo è arrivato a sequestrarla e stuprarla in un albergo, spegnerle addosso le sigarette e ricattare lei e il padre per farle ritirare una precedente denuncia

Un incubo durato anni, fatto di abusi, violenze e persino sequestri. Vittima una donna del casertano, che ha denunciato l'ex marito, ora in carcere perché gravemente indiziato di "maltrattamenti contro familiare convivente, lesioni personali aggravate, sequestro di persona, violenza sessuale, violenza privata" ai danni della ex moglie a partire dal 2017. Per l'uomo, L.M., il gip presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica samaritana, ha disposto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dai carabinieri della stazione di Marcianise (Caserta).

Tutto è nato dai risultati delle indagini avviate subito dopo la denuncia presentata dalla vittima. La donna aveva inizialmente presentato una denuncia per gravi maltrattamenti, non solo fisici, subiti sia durante la convivenza sia quando i due si erano lasciati, salvo poi rimettere la querela. Qualche mese dopo presso la caserma dei carabinieri si sono presentati prima il padre della vittima, riferendo di aver ricevuto preoccupanti messaggi di aiuto da parte della figlia, e poi la stessa donna, determinata a raccontare i gravi episodi da lei subiti. La donna ha riferito di essere stata costretta in precedenza a rimettere la querela dietro la minaccia dell'ex marito di diffondere alcune sue registrazioni compromettenti. Circostanza, questa, confermata da altre persone a lei vicine, compreso il padre, anch'egli vittima del ricatto.

Il racconto della vittima

Nel corso delle successiva audizione, la donna ha raccontato ulteriori episodi che si sono verificati tar la prima e la seconda querela. La vittima ha raccontato anche di essere stata attirata in un albergo dall'uomo e poi sequestrata in camera, chiusa a chiave dal 37enne dopo averle sottratto il cellulare, e violentata più volte nel corso della notte. La donna era riuscita a fuggire soltanto la mattina dopo, trovando riparo a casa della madre, la quale ha confermato agli inquirenti di aver trovato la figlia in stato di shock. In un altro episodio, l'uomo l’ha presa per i capelli e scaraventata a terra, dove ha continuato a colpirla con calci alla schiena. In un altro ancora, il 37enne le ha spento le sigarette sul corpo, l'ha coperta di schiaffi fino a provocarle un'emorragia nasale e l'ha costretta a pulire con uno straccio il proprio sangue sul pavimento.

Dopo la nuova denuncia e la conseguente immediata audizione della vittima, sono stati disposti tutti gli accertamenti necessari (tra cui l'escussione delle diverse persone informate sui fatti e gli accertamenti presso la struttura alberghiera in cui si era verificata la violenza sessuale), che hanno dato pieno riscontro al suo racconto. Grazie all'attività investigativa dei carabinieri di Marcianise e alla priorità attribuite dall'Ufficio di Procura e dal Gip per i procedimenti relativi alle violenze domestiche e di genere, è stato quindi possibile prevenire ulteriori dinamiche criminali, eventualmente anche più gravi, eseguendo la misura della custodia cautelare in carcere.