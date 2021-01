La ragazzina di 14 anni violentata dal padre

Abusata dal padre. Un incubo durato troppo a lungo quello vissuto da una ragazzina oggi 14enne. Il provvedimento restrittivo risale a qualche giorno fa.

Ragazzina violentata dal padre: l'incredulità della madre

L'11 gennaio scorso, dopo le approfondite indagini effettuate dalla polizia di stato di Reggio Emilia su delega della locale Procura della repubblica, la squadra mobile ha dato esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano, incensurato.

La famiglia è residente in un paese della provincia reggiana: l'uomo ora è gravemente indiziato di violenza sessuale ai danni della figlia minore di 14 anni. Le indagini sono partite in seguito alla segnalazione della madre della bambina in Procura che, con prudenza ed incredulità, ha riferito le confidenze ricevute dalla piccola sugli atteggiamenti e i comportamenti del padre.

A quel punto sono iniziati tutti gli accertamenti preliminari, tra cui l'audizione della minore in procura, e la perquisizione, anche degli apparecchi informatici dell'indagato. Tutto ciò ha permesso di raccogliere gravi e concordanti indizi di colpevolezza a carico del padre. L'arresto è stato eseguito dagli investigatori della squadra mobile specializzati nei reati contro la persona.