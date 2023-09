"Ha cercato di violentarmi": donna aggredita in un palazzo abbandonato

Tentata violenza sessuale a Milano dove una donna di 36 anni, cittadina cilena, ha denunciato ai carabinieri di essere stata abusata nella notte tra lunedì e martedì da un uomo con cui aveva passato le ore precedenti.

L'allarme è scattato poco dopo le due da uno stabile abbandonato in via Quintiliano, un palazzo in cui il presunto aggressore - un marocchino 49enne - trascorre le notti. La vittima, che pare abbia problemi di tossicodipendenza e che vivrebbe anche lei in alloggi di fortuna, ha raccontato ai carabinieri di aver raggiunto l'amico proprio nel palazzo in cui vive l'uomo. A quel punto, sempre secondo la versione fornita dalla donna, i due avrebbero bevuto in alcuni locali in zona e sarebbero poi tornati nell'edificio. Là il 49enne avrebbe buttato a terra la 36enne e sarebbe salito a cavalcioni su di lei.

La vittima sarebbe però riuscita a divincolarsi, chiedendo poi aiuto alle forze dell'ordine. Soccorsa dal 118, la donna - che non aveva ferite e segni di violenza evidenti - è stata accompagnata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. È stata lei stessa a fornire ai carabinieri tutti i dettagli sull'identità del presunto aggressore.

