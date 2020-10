Lei gli compra un panino per compassione, lui la violenta in un parcheggio

Violentata da un senzatetto al quale poco prima, mossa da compassione, aveva comprato un panino. I fatti a Como. Nella serata di ieri la donna è andata a fare la spesa in un supermercato della città e, uscendo, ha regalato un panino a uomo, un nigeriano di 31 anni, senza fissa dimora e irregolare in Italia. Subito dopo la donna si è però accorta di essere seguita dall'uomo, che nelle vicinanze di un parcheggio l'ha spinta contro la recinzione e l'ha violentata.

Qualcuno deve avere notato la scena o avere sentito la donna chiedere aiuto perché al 112 è giunta la segnalazione della presenza di una donna vittima di violenza sessuale e la descrizione del suo aggressore: un uomo con una felpa con cappuccio di cole scuro. Sul posto sono giunte le volanti della polizia che hanno effettivamente individuato un uomo e una donna nei pressi del parcheggio dell'Ippocastano in via Aldo Moro. La donna era visibilmente sconvolta. L'uomo è stato immediatamente immobilizzato e arrestato. La donna, invece, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale per le cure del caso. Per lei la prognosi è di 15 giorni.

L'aggressore è risultato essere un nigeriano di 31 anni in Italia senza fissa dimora e con precedenti penali per percosse e violazione delle norme sull'immigrazione. L'uomo è un ex richiedente asilo con permesso di soggiorno scaduto nel 2016. Aveva ricevuto 4 provvedimenti di espulsione