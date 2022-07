Fidanzati aggrediti in un parco: lei violentata, lui picchiato a sangue

Èstato convalidato l'arresto ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere per i due giovani di 19 e 24 anni (fermati dai carabinieri domenica 24 luglio) per tentata rapina e violenza sessuale per aver aggredito una coppia di giovani romeni, lui 22 anni e lei 30, in zona Lorenteggio, a Milano. I due, come scritto dal gip di Milano, Tommaso Perna, avrebbero tenuto fermo l'uomo "mentre abusavano della donna" e scagliando, poi, "contro le vittime svariati oggetti, quali bottiglie e biciclette".

A riportare la notizia è MilanoToday. La 30enne ha raccontato ai carabinieri di essere stata violentata da entrambi dai due uomini, entrambi di origini egiziane, che in un primo momento - sempre secondo quanto ricostruito dalle vittime - si sarebbero avvicinati insieme ad altre due persone chiedendo al 22enne di far vedere loro il contenuto della borsa della donna. "A me hanno intimato, invece, di non urlare - ha messo a verbale - poiché altrimenti avrebbero tirato fuori i coltelli e li avrebbero usati nei nostri confronti. Una volta accertatisi del fatto che non vi era nulla di valore all’interno della predetta borsa, ci hanno lasciati andare via".

Poco dopo i due, sempre all'interno del parchetto in zona Lorenteggio, si sono avvicinati di nuovo e hanno aggredito la donna. "Mentre io sono stata violentata - ha ricostruito la vittima - il mio fidanzato è stato colpito più volte con calci e pugni, nonché con oggetti rinvenuti in strada, come alcune biciclette parcheggiate e diverse bottiglie di vetro, raccolte nei pressi dei cassonetti presenti". Nel disporre il carcere il gip ha messo nero su bianco che i due indagati "sono soggetti senza fissa dimora e che, pur essendo irregolari nel territorio dello Stato, non hanno esitato a usare violenza".