Picchia a sangue la convivente e la minaccia con un forchettone: arrestato

Ha picchiato a sangue la convivente minacciandola anche con un forchettone da cucina ma la donna è riuscita a chiedere aiuto e così la Polizia ha arrestato l'uomo. È quanto accaduto ieri, giovedì 30 novembre, a Mantova, nel quartiere Lunetta. Una donna, in forte stato di shock, aveva chiesto soccorso al numero d'emergenza 112. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato la donna con il volto tumefatto e gli abiti imbrattati di sangue che si era rifugiata in casa di un conoscente dopo essere stata picchiata dal convivente, che era arrivato a minacciarla brandendo un forchettone da cucina.

La donna è stata portata in ospedale dove i medici hanno riscontrato una frattura del setto nasale, con prognosi di 30 giorni. Agli agenti ha raccontato che i maltrattamenti e le minacce duravano dal 2021. L'uomo, un tunisino di 26 anni, agli arresti domiciliari per questioni di droga, era già stato colpito da un avviso orale del questore di Mantova per maltrattamenti in famiglia.