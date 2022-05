Chiude in casa fidanzata, la picchia e tenta di soffocarla: 21enne fermato dalla polizia

Durante una lite con la fidanzata l’aveva minacciata di far uso di un taglierino, chiudendola in casa contro la sua volontà tra il 19 ed il 20 maggio e picchiandola violentemente, tanto da provocarle gravi lesioni. In più, seondo le ricostruzioni della Questura, “accecato da uno stato d’ira irrefrenabile” aveva anche tentato di soffocare la vittima a mani nude, minacciando che l’avrebbe ammazzata. Succede a Latina, dove un ragazzo di 21 anni di origine straniera è ritenuto responsabile dei reati di sequestro di persona, lesioni personali e tentato omicidio.

La ragazza è riuscita a farsi curare dai sanitari una volta libera: le lesioni riscontrate sono gravi, giudicate guaribili in 30 giorni. Dopo questo episodio, e dopo che la vittima era stata dimessa dall’ospedale, il giovane ha continuato ad importunarla e contattarla telefonicamente in maniera insistente, causandole un intenso stato d’ansia. L’Autorità giudiziaria, concordando con la tesi investigativa dei poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha disposto la custodia cautelare in carcere, “misura - spiegano dalla Questura - ritenuta idonea a contenere gli istinti violenti ed i comportamenti incontrollabili e sproporzionati commessi dall’indagato”.