Salgono a cinque le vittime di molestie del branco di Capodanno: "Violenze orribili"

Sono almeno cinque i casi di aggressioni sessuali commessi a Milano nella notte di Capodanno. Sul caso stanno indagando gli agenti della squadra mobile e in procura è stato aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, con l'ipotesi di violenza sessuale di gruppo, dato che le violenze sono state perpetrate con modalità da “branco".

Intanto però le ragazze che hanno sporto denuncia formale sono tre. Tre verbali in cui le vittime parlano di molestie e abusi sessuali "orribili" da parte del branco che ha accerchiato le vittime. Dunque ci sono almeno tre casi di violenze sessuali riscontrate con denunce, testimonianze e accertamenti medici. Tra questi l'episodio della 19enne (documentato in un video) aggredita verso l'1.30 all'angolo con via Mazzini, ma anche quello ai danni di una sua amica, anche lei prima isolata e poi circondata con lo stesso schema. In più, ci sono elementi anche per il caso di una terza ragazza.

Si indaga però su un totale di cinque casi perchè tra queste tre, non sono contate le due giovanissime di cui ieri è stato pubblicato on line un video. Sono quelle che chiedono aiuto mentre vengono strette contro delle transenne di metallo. Sono state salvate solo dall’intervento delle forze dell’ordine.

Dunque gli inquirenti hanno recuperato filmati e testimoni, stanno lavorando anche su una serie di furti e rapine commesse in quella notte sempre in zona Duomo. Non è escluso che questi reati possano essere collegati alle violenze sessuali. Dunque ci sono molti reati consumati ancora non denunciati. La polizia giudiziaria sta lavorando per cercare di scoprirne quanti più possibile e contattare le presunte vittime.