L'uomo che stupra e picchia la moglie davanti ai figli

Botte e vessazioni quotidiane, ma anche minacce e aggressioni sessuali, il tutto sotto gli occhi dei figlioletti. Un orrore scoperto dai carabinieri a Grottaminarda, in provincia di Avellino: per un uomo di 34 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza dei figli minori e di violenze sessuali continuate, è stato disposto il divieto di avvicinamento, sia dalla donna che dalla sua abitazione.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima, che ai carabinieri ha raccontato anni di vessazioni e aggressioni subite dal marito. Maltrattamenti quotidiani, che andavano dalle "semplici" ingiurie alla violenza vera e propria, anche davanti ai figli minorenni, con approcci e violenze sessuali che avvenivano spesso in presenza dei bambini. Una versione confermata poi dalle indagini, anche grazie all'aiuto fornito dalla madre e da un'amica della donna, che hanno fornito agli investigatori diversi elementi fondamentali per inquadrare il comportamento violento del 34enne. Violenze confermate anche dalla documentazione medica della vittima.

Per il 34enne è stato disposto il divieto di avvicinamento alla donna, alla sua abitazione e ai luoghi da lei frequentati abitualmente. L'uomo dovrà mantenere una distanza di almeno 500 metri e dovrà indossare il braccialetto elettronico.