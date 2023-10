Abusa sessualmente di un anziano per rubargli in casa: arrestata 38enne

Avrebbe abusato sessualmente di un uomo per rubargli in casa. Ultraottantenne lui, 38 anni lei. Lo avrebbe adescato da tempo e dopo aver conquistato la sua fiducia, sarebbe entrata più volte nel suo appartamento per abusare di lui e portargli via oggetti valore e denaro.

Contro la donna, la notte tra martedì e mercoledì, sono scattate le manette dei carabinieri del Comando provinciale di Milano. Le indagini, coordinate dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, sarebbero partite dopo la denuncia dei figli dell'uomo, che in casa abita da solo.

Dopo la denuncia dei familiari della vittima, è stato eseguito un arresto in flagranza per violenza sessuale e furto in appartamento. Ora toccherà al gip del tribunale di Milano, Natalia Imarisio, convalidare l'arresto della donna, originaria della Romania. Stando a quanto emerso dagli ambienti giudiziari, questo tipo di violenze non sarebbero una rarità in città.

