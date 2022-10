Abusi sessuali su una giocatrice di pallavolo 15enne: indagato l’allenatore

Dopo un anno di molestie una ragazza di appena 15 anni ha trovato la forza di raccontare in famiglia cosa le stava succedendo. La giovanissima giocatrice di volley ha parlato di ripetuti abusi sessuali subiti in palestra prima e dopo gli allenamenti. Per le molestie è stato denunciato alla Procura di Busto Arsizio (Varese) l?allenatore di pallavolo. A sporgere denuncia la madre della ragazza. Nei prossimi giorni si terrà l'incidente probatorio, al termine del quale la Procura potrebbe chiudere le indagini e depositare la richiesta di rinvio a giudizio.