Va a trovare il nonno e il badante tenta di violentarla nella notte

Vittima una ventenne romana, ospite in casa del nonno invalido a Fregene. I carabinieri hanno fermato il badante mentre provava ad aprire la porta della stanza in cui si era rifugiata

Un uomo di 47 anni è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di aver tentato di violentare una giovane ragazza, nipote dell'anziano invalido al quale lui faceva da badante.

La ragazza, una romana poco più che 20enne, era ospite in casa del nonno a Fregene, sul litorale romano, quando durante la notte si è svegliata improvvisamente trovandosi addosso il 47enne, che ha tentato di bloccarla e di usarle violenza. La ragazza è riuscita a divincolarsi e a chiudersi all'interno della propria stanza, inviando una richiesta di aiuto al fratello, che non era in casa. Quest'ultimo ha allertato i carabinieri, che sono corsi all'indirizzo indicato con diverse pattuglie e hanno fatto irruzione nell'abitazione.

Il badante è stato bloccato mentre cercava di aprire la porta della stanza in cui si era rifugiata la ragazza, che è stata soccorsa. L'uomo, originario dello Sri Lanka e regolare sul territorio italiano, è stato tradotto presso la casa circondariale di Civitavecchia.