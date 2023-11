Violenza sessuale sul bus: annusano i capelli a una studentessa, poi le aprono la giacca e la palpeggiano

Era su un autobus e stava tornando a casa quando due 15enni hanno iniziato prima a molestarla e poi a palpeggiarla. La violenza sessuale è andata in scena lo scorso 9 novembre su un autobus della linea 99, partito da Bologna intorno alle 12.30 dello scorso giovedì e diretto in un comune della provincia Bolognese. A pochi giorni dai fatti i carabinieri sono riusciti a individuare i due presunti autori, due minorenni di origine straniera, che sono stati identificati, fermati e collocati in comunità.

Secondo quando ricostruito, la giovane molestata - anche lei minorenne - sarebbe salita sul bus intorno alle 12.30. Poco dopo la partenza è stata avvicinata dai due giovani tunisini che, dopo averle rivolto frasi in arabo e anche in italiano come: 'Sei bellissima', avrebbero iniziato a molestarla, prima annusandole i capelli, poi aprendole il giubbotto e palpeggiandole il seno. La giovane, pietrificata dalle molestie sessuali, ha cercato di attirare l'attenzione di altri passeggeri per farsi aiutare, ma non ci è riuscita perché è stata presa da una crisi di panico che le ha bloccato la voce.

I due ragazzi sono scesi a Castenaso, mentre la ragazza ha proseguito il viaggio verso casa, anche se con una certa difficoltà a camminare perché colta da una crisi di panico per la violenza subita. Una volta giunta a casa, la studentessa ha raccontato il fatto ai propri genitori che immediatamente si sono rivolti ai carabinieri.

La giovane è stata quindi sentita dai militari alla presenza di un esperto di psicologia forense e psicologia infantile. Ha raccontato accuratamente i fatti e alla fine ha chiesto giustizia: "Non può essere una cosa normale", avrebbe detto. Le indagini hanno portato all’identificazione dei presunti autori, due 15enni tunisini, sprovvisti del permesso di soggiorno, illegali sul territorio italiano e domiciliati in una casa di accoglienza per minori non accompagnati.

Considerato il pericolo di fuga i carabinieri li hanno fermati. I due sono stati collocati in una struttura della giustizia minorile. Oggi il Gip del tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna ne ha convalidato il fermo ed emesso la misura cautelare del collocamento in comunità.

