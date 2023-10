Offre 30 euro a una clochard per fare sesso, lei si rifiuta e tenta di violentarla

Una donna bloccata per terra e un ragazzo avventato su di lei che tenta di violentarla. Questa la scena che si è presentata agli occhi dei carabinieri di Bologna intervenuti nella notte tra sabato e domenica sotto i portici di via Amendola. I militari hanno salvato la donna, una clochard, e arrestato un 22enne marocchino che adesso risponde di violenza sessuale.

A chiamare il 112 è stata la stessa donna. Quando i militari sono arrivati sul posto lei era per terra, accanto a lei c'era l'indagato che la bloccava e le teneva le mani sul seno. Alla vista della pattuglia, la donna ha iniziato a urlare e implorare aiuto mentre il giovane è ha tentato la fuga. A quel punto un carabiniere è intervenuto in soccorso della donna, una clochard bolognese di circa 50 anni. Un altro carabiniere ha invece inseguito e bloccato il 22enne.

Secondo quanto raccontato dalla donna, il giovane l'ha svegliata urlando. Poi le ha offerto 30 euro per convincerla a fare sesso e, incassato il rifiuto, ha iniziato a palpeggiarle il seno. Assistita dai sanitari del 118, la donna si è rifiutata di andare al pronto soccorso decidendo di non abbandonare la strada. Il 22enne, che risulta essere un richiedente protezione internazionale da maggio 2023, è stato arrestato e portato in carcere.

