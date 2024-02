"Molestie sessuali sulle pazienti", indagato il ginecologo Silvio Viale

Quattro denunce per violenza sessuale sono state presentate in procura a Torino, a inizio 2024, contro Silvio Viale, 66enne ginecologo dell'ospedale Sant'Anna di Torino e noto esponente dei radicali, attuale consigliere comunale. Viale è noto anche per l'impegno per i diritti civili e per i diritti delle donne tra cui quella della diffusione della pillola abortiva. Il procuratore aggiunto Cesare Parodi, coordinatore del pool fasce deboli, ha aperto un fascicolo e lo ha iscritto nel registro degli indagati.

Le presunte vittime, che hanno denunciato molestie, frasi invadenti e palpeggiamenti nel corso delle visite, hanno tra 20 e 25 anni e sono rappresentate dalle avvocate Benedetta Perego e Ilaria Sala, secondo cui Viale avrebbe abusato della propria posizione per sottoporle a pratiche umilianti. Contattato da TorinoToday, il ginecologo, al momento, fa sapere di non essere a conoscenza di nulla.