"Abusi sessuali su 63 donne", paziente smaschera falso ginecologo

Per anni, dal 2017 a oggi, si sarebbe spacciato per ginecologo e con la scusa delle visite mediche avrebbe violentato decine di pazienti - 63 i casi contestati - e tra loro anche una minorenne. Sono le pesanti accuse mosse a un medico cardiologo in servizio nell'ospedale di Soverato, nel Catanzarese, arrestato dai carabinieri.

L'indagine è partita dalla denuncia presentata da una ragazza di 20 anni. L'ipotesi è che il medico abbia tratto in inganno le giovani donne sulla propria qualifica di ginecologo, specializzazione mai conseguita. Per l'accusa "col pretesto di effettuare visite mediche, compiva sulle atti sessuali o le induceva a compiere atti sessuali con l'uso di oggetti di forma fallica e, oltre al pagamento del corrispettivo per l'attività 'professionale' svolta, attraverso l'utilizzo di una telecamera si procurava indebitamente i video della visita delle pazienti, che provvedeva poi a memorizzare e a conservare, in forma criptata, su propri dispositivi elettronici".