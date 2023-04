Avrebbero accolto in casa i figli minorenni dei loro amici e avrebbero abusato di loro: questa l'accusa per cui dovranno rispondere in tribunale due uomini sposati, uno di 48 anni e l’altro di 42 anni, residenti in un comune del Basso Salento. La coppia si trova agli arresti domiciliari dallo scorso settembre e l’accusa di violenza sessuale di gruppo è stata confermata all’esito delle indagini preliminari. Ai due, che nel frattempo sono tornati in libertà con l’obbligo di tenersi lontani dalle presunte vittime, è stato notificato nelle scorse ore l’avviso di chiusura dell’inchiesta, firmato dalla sostituta procuratrice Rosaria Petrolo.

Secondo l’accusa, un ragazzino di 15 anni con un lieve deficit nell’apprendimento, inizialmente, si sarebbe ritrovato ad assistere a momenti intimi della coppia e, in seguito, sarebbe stato invitato a partecipare. Ma, avendo rifiutato, avrebbe subito atti sessuali contro la sua volontà. Gli episodi si sarebbero verificati tra febbraio e luglio del 2022.

Sempre nell’estate del 2022, in una occasione, i coniugi avrebbero insistito per far sì che un 14enne, il fratello di quest’ultimo e un loro amico, dormissero nel loro stesso letto, per poi allungare le mani nelle zone intime del primo.

Gli indagati hanno sempre respinto gli addebiti e, ora che hanno ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, valuteranno la migliore strategia difensiva da percorrere attraverso gli avvocati Fabrizio Mangia e Angelo Valente. Le famiglie dei ragazzi sono assistite dagli avvocati Simone Viva, Giuseppe Castelluzzo, Vincenzo Del Prete e Silvio Caroli.