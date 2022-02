Bacia una ragazzina all'uscita da scuola: arrestato per violenza sessuale

Un ragazzo di 26 anni, di origini slave, è finito in manette a Lucca con l'accusa di violenza sessuale: aveva baciato sulla guancia una minorenne appena uscita da scuola. L'uomo, senza fissa dimora e noto alle forze dell'ordine per atteggiamenti molesti, in piazza San Giusto si è avvicinato alla ragazza: con una scusa l'ha stretta e l'ha baciata sulla guancia contro la sua volontà.

Dopo la violenza, la giovanissima è scappata in via Roma e un amico ha subito chiamato la polizia, che giunta rapidamente sul posto ha arrestato l'uomo. Dai controlli la polizia ha scoperto che l'uomo aveva importunato anche altre donne nella zona stazione e pertanto era stato raggiunto da un foglio di via obbligatorio dalla provincia di Lucca. Sarà perciò denunciato anche per la violazione al foglio di via.