Ragazzino fissa una donna in metro, poi la insegue e la palpeggia

Prima ha inizato a fissarla in metro. Quindi avrebbe seguito la vittima nel tunnel che dalla banchina porta all'esterno della stazione, scagliandosi contro di lei e palpeggiandole le parti intime. La presunta violenza sessuale si è consumata nella tarda serata di lunedì, alle 23, all'interno della stazione Duomo di Milano. A salvare la donna, una 33enne ucraina, sono stati gli addetti alla sicurezza Atm. Il presunto molestatore, un ragazzino di appena 16 anni di origini egiziane, è stato bloccato e consegnato agli agenti di polizia poco dopo. Il giovane, senza precedenti, è accusato di violenza sessuale.

Dopo essere stato accompagnato in via Fatebenefratelli per essere identificato, per il 16enne si sono aperte le porte del carcere minorile Beccaria. Le telecamere di sicurezza, e le testimonianze, in primis quella della sua vittima, serviranno a ricostruire l'accaduto.