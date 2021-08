"Afferrata per il braccio, trascinata dietro l'albero e violentata”: la denuncia choc della 15enne

Una minorenne ha raccontato di essere stata violentata. L'aggressione sarebbe avvenuta alcune sere fa quando, secondo quanto denunciato dalla 15enne, verso le 23 stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici a Rimini.

Poco lontano dalla sua abitazione, in una strada poco illuminata, la giovanissima ha raccontato di essere stata avvicinata "da un ragazzo di colore molto alto" che le avrebbe farfugliato qualche frase incomprensibile, forse un apprezzamento. La giovane ha cercato di allungare il passo, ma all'improvviso è stata afferrata per un braccio e trascinata tra un albero e le auto in sosta, dove si sarebbe consumata la violenza. Poi l'aggressore si è allontanato in tutta fretta, mentre la 15enne, sotto choc, è corsa a casa. La ragazzina si è poi confidata con i genitori, che l’hanno portata al pronto soccorso per gli accertamenti di rito. Allo stesso tempo è scattato l'allarme che ha fatto intervenire la polizia.

Come riporta anche RiminiToday, gli agenti della Squadra Mobile hanno messo sotto sequestro i vestiti della presunta vittima. Ascoltata la 15enne, gli inquirenti hanno tracciato un sommario identikit dell'aggressore che parlerebbe male l'italiano e sarebbe alto 190 centimetri.