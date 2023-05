Insulti e minacce alla moglie se rifiutava di avere rapporti sessuali: condannato

"Non vali una lira", "ucciditi". Sono solo alcune delle frasi che una donna della provincia di Lecce si sentiva dire, o meglio urlare, dal marito. Più volte negli ultimi anni l'uomo l'ha anche costretta ad avere rapporti sessuali, altrimenti l'avrebbe picchiata. Adesso è stato condannato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale tentata e consumata. Come spiega LeccePrima, il giudice per le udienze preliminari Angelo Zizzari ha inflitto la pena di otto anni (scontata di un terzo perché è stato scelto il rito abbreviato).

Le indagini hanno fatto emergere una convivenza segnata dalla paura e dalla violenza, almeno dall’estate del 2021. I litigi sarebbero stati frequenti e spesso davanti ai figli minori, costretti anche a vedere che il padre assumeva alcolici e stupefacenti. Durante gli sfoghi incontrollati del marito, la donna è stata anche aggredita con calci, ceffoni, pugni, mani strette sul collo. E poi, la "richiesta" di sesso con minacce di prenderla a botte qualora avesse osato rifiutare. La donna spesso è letteralmente scappata, rifugiandosi nella stanzetta dei figli. Fino a quando ha presentato una denuncia e si è arrivati al processo.