Non si era vaccinato, Virginio Parpinello muore a 65 anni: "Avevamo provato a farlo ragionare"

L'uomo, di professione elettricista, non aveva malattie pregresse e stava lottando contro il Covid

Dopo due settimane di lotta contro il Covid si è spento nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Treviso. Non aveva nessuna patologia pregressa e non aveva voluto vaccinarsi. Virginio Parpinello, da tutti conosciuto con il soprannome di Ilves, si è spento ieri, domenica 5 settembre. Il suo calvario era iniziato lo scorso 9 agosto con un tampone risultato positivo (dal 7 sia lui che la compagna avevano una forte febbre) e poi i sintomi che lo hanno portato al ricovero al Pronto soccorso, poi nel reparto di Pneumologia e alla fine in Terapia intensiva.

Come riprota anche TrevisoToday, il 65enne lavorava come elettricista e nel marzo 2022 avrebbe raggiunto la pensione. Giovedì 9 settembre alle 16 si svolgerà il funerale del 65enne alla chiesa di San Tomaso Apostolo di Faè a Oderzo. Virginio Parpinello lascia i figli Davide, Tania e Denis, oltre ai fratelli Fernanda e Gaudenzio.

“Non aveva voluto vaccinarsi – ha spiegato il figlio Davide - perchè la vedeva come una cosa controllata, che ci fosse un piano sotto, che il vaccino fosse inutile e si trattasse di una banale influenza. Ho provato a farlo ragionare in tutti i modi. Mia mamma si era positivizzata e anche lei non si era vaccinata”.