Bimbo in ospedale col virus intestinale ora è in fin di vita, la mamma: "Ha bisogno di specialisti"

Un bimbo siciliano che ha appena compiuto 4 anni è in condizioni disperate in ospedale: era stato ricoverato per un virus intestinale, adesso è un edema cerebrale che rischia di portarlo via per sempre. La mamma. Ambra Cucina, lancia un appello disperato sui social: "Aiutateci, servono specialisti. La donna, come racconta AgrigentoNotizie, è di Lampedusa (Agrigento) e nel video pubblicato sui social ripercorre la vicenda che ha portato lei e il suo piccolo in diversi ospedali siciliani.

"Ho bisogno di qualcuno che senta la mia voce, ho bisogno di dottori, di specialisti. Al mio bambino è stato diagnosticato un edema cerebrale, ma tutti gli altri organi che aveva infettati sono guariti. Aiutatemi. Ho bisogno di medici e di sapere come curare questo edema cerebrale. Vado avanti, non mi arrendo. Ma da sola non ce la faccio", le parole della giovane mamma.

"Il 29 giugno si è sentito male, aveva vomito, un virus intestinale". Il giorno successivo la donna ha portato il piccolo in un ospedale di Catania da dove, confermando che si trattasse di un virus intestinale, è stato dimesso. Da quel momento in poi è stato l'inferno per la donna,il marito e il loro bimbo. Sono tornati in ospedale ed è iniziato l'incubo. "Giorno 4 gli hanno messo un sondino nel naso e il bambino ha iniziato a stare male - ricostruisce la straziata voce di Ambra Cucina - . E' stato trasferito in un altro ospedale dove hanno iniziato con clisteri e di nuovo un altro sondino. Poi in codice 'rosso' e in un sacco blu, in fin di vita, lo hanno trasferito all'ospedale di Messina dove i medici hanno accertato che aveva tutti gli organi infettati da Enterococco (un batterio ndr.). Da Messina a Taormina, sempre in fin di vita, - prosegue il drammatico racconto della donna - dove il piccolo ha avuto 3 arresti cardiaci. Adesso gli organi sono guariti, non sono più infettati, ma i dottori, dopo averlo sottoposto a Tac, mi hanno riferito di un edema cerebrale. A cosa sia dovuto non si sa. Verrà sottoposto a un elettroencefalogramma che potrebbe diagnosticare la morte cerebrale", conclude la donna alla quale è stato detto che l'ipotesi è quella di staccare tutte le attrezzature che tengono in vita il bimbo. "Ho bisogno di qualcuno competente, di specialisti per curare il mio bambino. Aiutatemi", ripete la donna.