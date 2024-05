Guadagna con i filmini hard dell'ex fidanzata: arrestato per sfruttamento della prostituzione

Pretendeva di continuare a guadagnare con i filmini hard che la sua ex compagna metteva online. Al suo "no" iniziavano le minacce, la violenza verbale e lo stalking. Per queste ragioni un 30enne italiano è stato arrestato per sfruttamento della prostituzione, estorsione e atti persecutori dai carabinieri di Viterbo. I militari lo hanno portato in carcere dopo avergli notificato l'ordinanza di custodia cautelare.

La lite della coppia e l'inizio delle indagini

Le indagini, coordinate dalla Procura, scattano a febbraio dopo un intervento dei carabinieri. La donna aveva contattato i militari dopo una violenta lite con l'ex fidanzato, con cui si era da poco lasciata, che si sarebbe presentato sotto casa sua con fare molesto. Il 30enne, però, era riuscito a nascondersi prima dell'arrivo dei carabinieri. L'uomo sarebbe stato individuato e identificato in un secondo intervento dopo essersi nuovamente presentato sotto casa della ex.

Dagli accertamenti è emerso che la donna caricava dei suoi filmati hard su alcune piattaforme per adulti. Per la realizzazione e la diffusione di questi video sessualmente espliciti, si sarebbe fatta aiutare dal compagno 30enne fino alla separazione. L'uomo avrebbe anche interagito con i clienti contattandoli e mostrando loro il prezziario per le varie performance. Non solo: secondo gli investigatori il 30enne, nel chattare con i clienti e promuovere le offerte online, avrebbe simulato di essere la donna stessa, di fatto adescandoli.

Estorsioni e minacce

Terminata la relazione, l'uomo avrebbe preteso di continuare a collaborare nell'attività social della ex, da cui avrebbe percepito il 40% degli introiti. In cifre, tra i 500 e gli 800 euro a settimana, fino a raggiungere una media di 3mila euro netti al mese. Un'attività redditizia, da cui il 30enne avrebbe preteso di non essere escluso iniziando a manifestare comportamenti caratterizzati da estrema violenza verbale e arrivando a minacciare ripetutamente la donna. Inoltre, avrebbe preteso ben 32mila euro come risarcimento per l'interruzione della "collaborazione".

Dalle indagini sarebbero, dunque, emerse minacce estorsive alla ragazza ripetute e per un lungo periodo di tempo, oltre a comportamenti persecutori. Per questo l'autorità giudiziaria ha subito emesso l'ordinanza di arresto in carcere nei confronti del 30enne, immediatamente eseguita dai carabinieri che ora dovrà rispondere anche dell'accusa di "sfruttamento della prostituzione"