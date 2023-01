Frontale tra due auto: un morto e tre feriti gravi

Un uomo di 52 anni ha perso la vita oggi in un tragico incidente stradale avvenuto nei pressi di Civita Castellana, nella provincia di Viterbo. Sulla macchina viaggiavano con lui anche due ragazzi adolescenti mentre al volante dell’altra vettura c’era una donna di 30-40 anni di età. Lo scontro frontale è stato violentissimo. I feriti sono stati estratti dalle lamiere e portati in ospedale. Le loro condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per effettuare la procedura di estricazione, i sanitari e due elicotteri. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Belcolle, Civita Castellana e policlinico Gemelli di Roma.