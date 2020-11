Vito Iellamo e Gabriel Daniel Pan: i due operai morti folgorati in un cantiere

I due lavoratori stavano sistemando le grondaie in un palazzo a Filogaso, paesino in provincia di Vibo Valentia. Inutile ogni tentativo di soccorso

Due operai di 42 e 43 anni, Vito Iellamo e Gabriel Daniel Pan, hanno perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto a Filogaso, paesino in provincia di Vibo Valentia.

Secondo una prima ricostruzione, i due stavano sistemando delle grondaie del palazzo comunale, quando per cause ancora in corso di accertamento avrebbero toccato i cavi elettrici restando fulminati. Inutile ogni tentativo di soccorso da parte dei medici del 118. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche al procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo, e i carabinieri di Maierato che stanno indagando su quanto accaduto.

Incidente sul lavoro a Filogaso (Vibo Valentia): le vittime

Le vittime, due uomini di 42 e 43 anni, Vito Iellamo e Gabriel Daniel Pan, entrambi residenti a San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro, stavano lavorando all'interno di un cantiere per la ristrutturazione del Comune a Filogaso. Il cavo elettrico sarebbe entrato in contatto con il ponteggio sul quale i due operai erano saliti per installare le grondaie.