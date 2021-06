Vito Molinari aggredito e rapinato in strada, operato per le ferite

Vito Molinari, regista e scrittore, 92 anni, è stato rapinato venerdì sera a Milano ed è rimasto seriamente ferito. Il "papà" della Rai - fu lui a condurre il primo programma nel 1954 - è stato sorpreso alle spalle da due malviventi in via Sanzio all'angolo con via San Siro mentre tornava a casa.

Il regista, stando a quanto appreso, è stato spintonato dai due rapinatori, che gli hanno portato via 200 euro in contanti e sono poi fuggiti. Molinari è stato invece soccorso dal 118 e poi trasportato in pronto soccorso dopo essere caduto a terra.

In ospedale i medici gli hanno diagnosticato la frattura del femore, tanto che i dottori hanno dovuto sottoporlo a un intervento chirurgico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto tutti gli elementi utili per provare a dare un nome e un volto ai due scippatori, che per ora sono riusciti a far perdere le proprie tracce.