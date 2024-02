L'auto precipita dal ponte: morto ragazzo di 27 anni

Tragedia a Lombardore, in provincia di Torino. Un ragazzo di 27 anni, Vittorio Trompino, originario di San Carlo Canavese, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nella tardo pomeriggio di ieri, domenica 25 febbraio. L'auto su cui viaggiava, una Fiat 600, è precipitata dal ponte sul torrente Fisca di strada San Rocco. La vettura, dopo un volo di diversi metri, si è schiantata sulla riva.

Come racconta TorinoToday, l'allarme è scattato intorno alle 19: alcuni passanti hanno lanciato l'allarme dopo aver visto l'auto nella riva del torrente che poi sfocia nel Malone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bosconero, Volpiano e della squadra 61 di Torino; il personale sanitario 118; i carabinieri del radiomobile di Venaria per le indagini di rito. I militirari dovranno anche accertare l'ora esatta dell'incidente, che potrebbe essere avvenuto anche alcune ore prima. L'unica certezza, al momento, è che l'auto risulterebbe essere di proprietà di una donna di 50 anni residente a Caluso. Per il ragazzo, che aveva diversi precedenti penali, non c'è stato nulla da fare: non è escluso che possa essere stato colto da malore. In strada San Rocco è arrivato anche il sindaco di Lombardore, Rocco Barbetta.