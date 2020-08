Viviana Parisi era morta da giorni, di Gioele nessuna traccia: tutti i punti oscuri e le ipotesi

Non ci sono più dubbi. Viviana Parisi è stata trovata morta sabato pomeriggio nei boschi di Caronia (questo il luogo del ritrovamento), in provincia di Messina: da lunedì scorso erano in corso le ricerche della dj 43enne e del figlio Gioele, di 4 anni. Il cadavere della donna era irriconoscibile, vista la presenza di molti animali selvatici nella zona. Potrebbe essere morta il giorno stesso della scomparsa: le ipotesi sono gesto estremo o incidente. Secondo i primi riscontri degli inquirenti Viviana Parisi era morta "da diversi giorni". Solo l'autopsia, nei prossimi giorni, potrà fare più chiarezza sulle cause della morte.

Del figlio Gioele ancora nessuna traccia, ma le ricerche si intensificano. Oggi all'alba sono ricominciate e sono utilizzati anche cani molecolari. Per ora nessuna traccia del bambino, cercato sotto ogni albero, in ogni anfratto, in ogni fosso.

Il ritrovamento del corpo della dj torinese è avvenuto a circa un chilometro da dove era stata abbandonata l'auto sull’autostrada Messina-Palermo, con dentro borsa e documenti della donna. Il marito ha riconosciuto la fede nuziale della donna. Resta da capire perché la donna si sia avventurata in quella zona - con il bambino, secondo testimonianza mai confermate - dopo il lieve incidente stradale, nonostante la sua Opel fosse tranquillamente in grado di procedere la marcia. Perché scavalcare una rete e procedere verso una zona selvatica e ignota? Domande senza risposta.

Mancano ancora molti elementi per chiarire il quadro. Il quotidiano la Stampa scrive: "E’ possibile che si sia fatta male e sia morta di sete e di stenti. Ma anche che sia precipitata dall’alto, forse da un traliccio, forse cercando la morte [..] Potrebbe essere stata aggredita". Gli inquirenti, nella tarda serata di ieri, hanno sequestrato il traliccio dell'energia elettrica che si trova a pochi metri dal luogo in cui è stato trovato il corpo senza vita e martoriato di Viviana. Tra le ipotesi investigative non viene affatto esclusa quella secondo cui la donna potrebbe essersi tolta la vita gettandosi dal traliccio. Il suo corpo è stato rinvenuto proprio ai piedi della struttura.

Oggi si cerca Gioele, 4 anni, e sono in piedi tutte le ipotesi più terribili.

Originaria del Torinese, Viviana Parisi viveva con il marito, anche lui dj, a Venetico. E da lì si era allontanata lunedì scorso dicendo di volere andare in un centro commerciale di Milazzo per comprare un paio di scarpe al figlio. Gioele era con lei. La donna stava attraversando un periodo difficile e il lungo lockdown aveva acuito i suoi problemi. Dal giorno della scomparsa non si avevano più notizie dei due, solo alcune segnalazioni e avvistamenti, più o meno credibili, che con ogni probabilità però non avevano nulla di concreto. Viviana Parisi ha trovato la morte a poca distanza dal luogo in cui aveva lasciato l'auto, ma su cosa sia realmente accaduto il 3 agosto non ci sono certezze di alcun tipo.

Il punto in cui è stato trovato il cadavere di Viviana Parisi (MessinaToday)