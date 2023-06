Volo salvavita per due gemellini di 3 mesi

Sono stati trasportati d’urgenza da Cagliari a Milano con un volo salvavita due gemellini di appena tre mesi, in una corsa contro il tempo per salvare le loro piccole vite. Un Falcon 50 dell’Aeronautica militare con a bordo i neonati è decollato questa mattina dall’aeroporto di Elmas, diretto verso l’ospedale San Gerardo di Monza, dove i due piccoli pazienti potranno ricevere cure mediche specifiche. I gemellini, uno di loro ha viaggiato in una culla termica, sono stati accompagnati dai genitori e da un'equipe medica.

