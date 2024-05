Un boato e poi il crollo delle mura cittadine: ferito un passante

Attimi di paura a Volterra, storico borgo in provincia di Pisa. Questa mattina, domenica 5 maggio, un tratto della cinta muraria che circonda la città è crollata nel centro della cittadina. In seguito al crollo pietre, terreno e detriti si sono riversati in strada, mentre una persona è rimasta ferita.

Sul posto è prontamente intervenuto il personale della protezione civile comunale, le forze dell'ordine, il 118 e i vigili del fuoco, mentre per scongiurare il coinvolgimento di altre persone è stata allertata una unità cinofila. Alcuni testimoni avrebbero udito un boato improvviso. Il crollo sarebbe dovuto a un cedimento strutturale e i detriti hanno invaso la strada provinciale 15 che ora nel tratto è chiusa al traffico.

L'intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa è scattato intorno alle 12.30. Il dissesto si è verificato a ridosso della Porta San Felice, in via della Petraia: una porzione delle mura antiche è stata interessata da una frana con il conseguente crollo delle opere murarie sulla strada sottostante. I vigili hanno messo in sicurezza l'area, non vengono esclusi altri piccoli crolli.