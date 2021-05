Si apre l'asfalto: una maxi voragine "inghiotte" due auto

La strada sprofonda e inghiotte due auto. Succede in via Zenodossio, a Roma, tra i quartieri Pigneto e Torpignattara dove come si vede dalle immagini che in queste ore stanno girando sui social e nelle chat di quartiere l'asfalto ha ceduto creando una voragine piuttosto impressionante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale del gruppo Prenestino che ha chiuso la strada (o quel che ne rimane) da via Casilina a via Giovanni Maggi. Secondo quanto si apprende la strada sarebbe collassata per un guasto idrico nel sottosuolo con il garage che confina con la strada completamente allagato (video in basso). Ecco perché nell'area del crollo si sono portati anche i tecnici Acea.

Increduli e spaventati i residenti di zona che, già in passato, avevano denunciato diversi punti critici sul territorio: ad esempio in via Formia dove, in occasione dei lavori per la realizzazione dell'impianto fognario, sono in corso di riempimento le cavità sotterranee; a Villa de Sanctis, dove i cantieri per mettere in sicurezza il sottosuolo sono stati aperti nei mesi scorsi; a via di Tor de' Schiavi, dove a gennaio del 2021 si è aperta una maxi voragine, non ancora messa in sicurezza, anche per questioni di mancata definizione delle competenze; infine nella zona attorno al parco Almagià, tra via Bufalini e - appunto - via Zenodossio, dove negli anni e nei mesi scorsi si sono aperte diverse buche di grandi dimensioni.

Torpignattara, si apre voragine e il garage si allaga: video