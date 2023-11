Ancora una vittima del maltempo: trovato morto il vigile del fuoco disperso

Si allunga ancora l'elenco delle vittime del maltempo dei giorni scorsi. È stato recuperato dai sommozzatori nel lago di Santa Croce il corpo di Walter Locatello, il vigile del fuoco disperso dal 2 novembre a Puos D'Alpago, nel Bellunese. Quel giorno l'uomo era libero dal servizio ma aveva deciso di sistemare alcuni sacchi di sabbia per far fronte alla forte ondata di maltempo. Nel farlo, è caduto in un canale. Per giorni i colleghi lo hanno cercato e oggi, 6 novembre, il ritrovamento. Locatello aveva 42 anni.

La tragedia di Locatello si aggiunge a quella delle sette persone morte in Toscana per l'alluvione.

"A nome mio personale e della Regione del Veneto - interviene il governatore Luca Zaia - voglio esprimere le più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti i colleghi del vigile del fuoco, che in questi giorni hanno setacciato le acque del lago di Santa Croce nella speranza di ritrovare il giovane pompiere. Anche se la situazione è sembrata subito disperata, abbiamo sperato fino all'ultimo che questa tragedia non venisse confermata". "Durante l'ondata di maltempo che si è abbattuta anche nel Bellunese - aggiunge Zaia - il giovane pompiere era caduto in un torrente ingrossato dalle piogge incessanti a Puos D'Alpago. Da giovedì scorso i colleghi, con l'aiuto dei sommozzatori, di barche dotate di sonar ed elicottero, hanno continuato a cercarlo, senza sosta: un gesto di riconoscenza e affetto per un collega stimato e apprezzato da tutti".

