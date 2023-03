Ucciso per una lite al semaforo: l'aggressore alterato dalla cocaina

Aveva urtato un motociclista al termine di una banale lite per una precedenza mancata. Poi era fuggito al volante della sua Fiat Panda, mentre i soccorritori, allertati da alcuni testimoni, tentavano invano di far ripartire il cuore di Walter Monguzzi. Ma per l'agente di commercio di 55 anni residente a Osio Sotto (Bergamo) non c'era stato più nulla da fare. Rintracciato e arrestato dai carabinieri poche ore dopo l'incidente, l'automobilista (l'operaio bergamasco di 49 anni Vittorio Belotti) è finito in carcere per omicidio volontario e omissione di soccorso. Ora la sua posizione si è ulteriormente aggravata.

Secondo gli inquirenti, infatti, l'uomo aveva assunto cocaina lo scorso 30 ottobre, giorno in cui si verificò il drammatico incidente in via Papa Giovanni XXIII a Montello (Bergamo). Il 49enne dovrà quindi rispondere di omicidio volontario aggravato dai futili e motivi e pure dalla guida sotto l'effetto di stupefacenti. Belotti non potrà quindi chiedere il rito abbreviato e ottenere sconti di pena. Stando a quanto fin qui ricostruito dall'accusa, all'origine del dramma ci sarebbe un violento diverbio scoppiato per questioni di viabilità: Monguzzi non avrebbe dato precedenza alla Panda di Belotti mentre entrambi i veicoli affrontavano una rotonda. Al semaforo successivo la lite, durata - pare - qualche istante. Almeno altri cinque automobilisti avrebbero assistito alla scena, e tra loro c'è chi ha riferito di un calcio con cui la vittima avrebbe colpito la Panda dell'operaio.

Entrambi sarebbero poi ripartiti con il semaforo verde: la moto dell'agente di commercio, sposato e padre di una ragazza di 28 anni, sarebbe stata speronata dalla Panda. Il 55enne sarebbe stato scaraventato dall'asfalto e poi colpito anche da un'altra vettura. Belotti però non si fermò a prestare soccorso, come detto verrà rintracciato dai carabinieri nel giro di poche ore e portato in carcere. In attesa del processo, e preso atto delle consulenze che hanno meglio ricostruito la dinamica del dramma, il gip ha disposto gli arresti domiciliari per l'operaio di Montello.