Morto William Leo: il ragazzo che aveva ucciso la madre con una fiocina

È deceduto nella notte William Leo, il ragazzo di 37 anni che lo scorso 12 aprile sparò e uccise la madre, Emanuela Fiorucci, con un fucile da sub. Dopo il delitto, avvenuto in un'abitazione in via Grotte d'Arcaccio nella zona del Tintoretto, a Roma, il giovane ha dato fuoco all'appartamento per poi ferirsi a un occhio con la stessa arma. Ricoverato prima al Sant'Eugenio, venne poi trasferito e operato al San Camillo dove le sue condizioni sono rimaste sempre gravissime.

A chiamare il 112 il giorno del delitto, per segnalare l'incendio nell'abitazione era stato lo stesso Leo. All'arrivo sul posto dei vigili del fuoco e dei carabinieri, la madre del 37enne, un romano disoccupato e incensurato, era a terra ormai priva di vita con una mano sopra la fronte nell'inutile tentativo di difendersi dall'arpione.

Il 37enne che aveva lavorato l'ultima volta nel 2019 in una cooperativa, legata a una Asl, ha colpito la madre, 66enne vedova, dopo un violento litigio a casa. Dopo averla uccisa, ha puntato la stessa fiocina contro se stesso, conficcandosi un arpione nel bulbo oculare. Trovato dai carabinieri ancora vivo, è stato portato all'ospedale Sant'Eugenio dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Dopo il trasferimento al San Camillo, le sue condizioni non hanno dato cenni di miglioramento, fino a questa notte, quando il suo cuore ha smesso di battere.

Dagli accertamenti dei militari dell'Arma, che hanno sentito i vicini di casa, ma anche alcuni amici e conoscenti di madre e figlia, William Leo non sembrava fosse in cura presso strutture psichiatriche, anche se secondo il medico di base soffriva di questo genere di disturbi. Da qui un faro degli investigatori anche sul tipo di assistenza data in questi anni.