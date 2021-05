Incendio in camera da letto, Ylenia Lombardo muore a 33 anni: fermato un uomo

Il cadavere semi-carbonizzato trovato in un'abitazione di in via Ferdinando Scala, nel comune di San Paolo Bel Sito (Napoli). A dare l'allarme è stato un gruppo di ragazzi

Le indagini dovranno appurare cosa è successo e come sono divampate le fiamme. Nella prima serata di ieri, in un'abitazione di in via Ferdinando Scala, nel comune di San Paolo Bel Sito (Napoli), è stato trovato il cadavere semi-carbonizzato di Ylenia Lombardo, una giovane donna di 33 anni.

Ylenia Lombardo morta nell'incendio di San Paolo Bel Sito

Il rogo si è sviluppato all'interno della camera da letto. La donna viveva da sola. A dare l'allarme, un gruppo di ragazzi che dall'altra parte del marciapiede di questo lungo stradone che attraversa il paese del Napoletano hanno visto del fumo uscire dalle finestre dell'appartamento e hanno subito sfondato la porta e chiamato i soccorsi. Indagano per accertare causa e dinamica della morte i carabinieri della Compagnia di Nola, sotto il coordinamento della procura, mentre i rilievi sono stati eseguiti da quelli di Castello di Cisterna.

Aggiornamento 10.05: Un 36enne è stato fermato su disposizione della Procura in relazione alle indagini sulla morte di Ylenia Lombardo. Sarebbe stata picchiata. Poi le fiamme l'avrebbero divorata dalla cintola in su. La donna era originaria di Pago del Vallo di Lauro (Avellino), ed era madre di una bimba piccola che vive altrove. La giovane si era trasferita da qualche tempo in una piccola casa e lavorava come badante.