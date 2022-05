A Zagarolo la festa del Pci celebra l'invasione russa

La Z di Zagarolo che diventa la Z con i ricami del nastro di San Giorgio, simbolo della invasione russa in Ucraina. Sta facendo discutere questo manifesto pubblicato dal nuovo Partito Comunista italiano, o meglio dalla sezione Monti Prenestini-Casilina che ha scelto questa effige per l'appuntamento di Domenica prossima in provincia di Roma.

Il nastro (i cui colori sono l’arancione e il nero) ricorda la più alta onorificenza militare della Russia zarista: la "croce di San Giorgio" che era dispensata ai militari che compivano particolari atti di eroismo. In epoca post sovietica l’onorificenza fu nuovamente istituita dal 1992 e assegnata "per azioni lodevoli in battaglia nella difesa della Patria". Nel 2005, così come negli anni successivi, il nastro di San Giorgio volle invece ricordare, nelle intenzioni della propaganda russa, la vittoria sul nazismo. Nel 2010 tutti i partecipanti della tradizionale parata militare della vittoria, che si tiene ogni anno sulla piazza rossa il 9 maggio, portavano sull’uniforme il nastro Nero e Arancione. Oggi il nastro di San Giorgio è ricomparso sulle uniformi degli uomini filo russi dell’est dell’Ucraina. Il significato del Nastro di San Giorgio è chiaro. Secondo i russofoni oggi questi soldati combattono nuovamente contro il nazismo, nazismo che secondo la retorica di Mosca mira a prendere il controllo di tutta l’Ucraina.

Nel manifesto pubblicato dal Pci si vuole celebrare la vittoria dell'Unione Sovietica sul nazismo ma anche aprire un dibattito sul significato della campagna russa in Ucraina. "Oggi in un mondo in cui vige una narrazione unica, nella quale vengono riabilitati opportunisticamente simboli e gesta dei Nazifascisti, con una NATO un UE che armano il Battaglione Azov Nazista e Banderista e che vede l'Italia in prima fila contro la Resistenza del Donbass e nell'invio di armi contro i loro alleati russi, attraverso questa iniziativa vogliamo ribadire i concetti cari al Partito Comunista Italiano" si legge.

"Siamo contro e condanniamo ogni forma di equiparazione fra nazismo e comunismo" si legge nel manifesto che continua ripercorrendo l'art 11 della Costituzione "l'Italia ripudia la Guerra" ma anche la ideologia comunista: "Siamo per un'Europa dei Popoli, che vada da Lisbona agli Urali, per un'Ucraina neutrale e antifascista, che funga da ponte tra Asia e Europa, per una collaborazione con la Russia, per la PACE E LA PROSPERITA del Continente Europeo che deve liberarsi dal Giogo degli Stati Uniti d'America". Il punto è quello molto spesso rivangato dalla sinistra radicale: l'uscita dell'Italia dalla Nato.

Ideologia a parte la ripresa del simbolo dell'aggressione Russa all'Ucraina in violazione del diritto internazionale non può che agitare polemiche. L'uso della Z putiniana oltre ad infangare una città e la bandiera russa non può che tradursi in una provocazione mentre con la scusa della "denazificazione" si distrugge una nazione sovrana.

Il simbolo ovviamente ha disturbato gli ucraini presenti nel territorio prenestino. "Avete fatto un autogoal clamoroso" si legge in un commento di un utente su Facebook. Ma proprio sui social la sezione del PCI prosegue nei suoi messaggi su Facebook invocando giustizia per la strage di Odessa del 2014. "L’Ue e la Nato hanno le mani sporche di sangue – si legge su un altro manifesto – Ben otto anni fa ci fu la strage di Odessa. Sotto gli occhi invisibili della Nato e dell’Ue, innocenti compagne e compagni vennero massacrati incondizionatamente".

C'è da aspettarselo: la polemica è appena iniziata. Qui il post originale.