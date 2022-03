Lo zaino si impiglia al convoglio: tragedia sfiorata in stazione

Tragedia sfiorata ieri in stazione a Chivasso (Torino) dove un ragazzo sulla ventina, che stava passeggiando su una banchina, è stato agganciato da un treno in partenza. Secondo quanto ricostruito lo zaino che si sarebbe impigliato a un vagone. Per fortuna il treno si è fermato subito, prima che potesse accadere il peggio. Il giovane è caduto a terra ma non avrebbe riportato danni a parte quelli dell'impatto col terreno. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri e la polizia ferroviaria. Alla fine tutto si è risolto per il meglio e il treno è ripartito, anche se con un po' di ritardo.