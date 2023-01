Il bar è troppo rumoroso: i vicini lo comprano per farlo chiudere

Chiude i battenti a Padova il bar Zanellato, noto ritrovo per gli aperitivi universitari della città situato in via dei Fabbri: il locale è stato messo in vendita dalla proprietaria, che di conseguenza non ha rinnovato l'affitto al titolare dell'attività. Ma la storia non finisce certo qua. Come racconta il Corriere Veneto, il proprietario dell'immobile avrebbe rifiutato l'offerta per l'acquisto del locale che avrebbe garantito la permanenza di Zanellato, accettando invece quella di un gruppo di residenti vicini al bar. Il motivo? Stanchi ed esasperati dai rumori, avrebbero deciso di acquistare l'immobile per destinarlo ad un uso differente.

"Non diventerà un garage - ha spiegato al quotidiano l’assessore al Commercio Antonio Bressa - Il Piano degli Interventi prevede la trasformazione di quell’immobile da area commerciale a residenziale. Potrebbe quindi diventare un appartamento, ma è più facile che venga messo in affitto per altre attività commerciali dedicate alla vendita al dettaglio. Ho incontrato il titolare Dario Zannoni e offerto la nostra collaborazione per trovare una soluzione che permetta a questa attività di continuare a vivere con nuova veste in altro luogo del centro storico, vista l’indisponibilità degli attuali proprietari a prorogare il contratto di affitto. Speriamo ci siano le condizioni per un epilogo positivo per il quale ci vogliamo impegnare al suo fianco". Dal canto suo Zannoni, ha spiegato che il locale riaprirà in un altro posto: "Ad aprile aprira il nostro nuovo bar ai Navigli. Dispiace lasciare un luogo a cui eravamo affezionati, non so se potrò usare ancora il nome Zanellato".