A zig-zag col tir sull'autostrada: aveva un tasso alcolico sei volte oltre il limite

Procedeva a zig-zag tra le corsie dell' autostrada A22, mettendo in serio pericolo la sicurezza stradale: fermato dalla polizia stradale di Modena, il conducente del tir - proveniente dall'Est Europa - è risultato positivo all’alcol test con un tasso pari a 3 grammi/litro, ben sei superiore al limite consentito dalla legge.

Come riporta ModenaToday, non si tratta dell' l'unico episodio di violazione del codice stradale riscontrato in questi giorni dalle autorità: sono stati più di 350 i veicoli sottoposti a controllo dalla polizia stradale durante il periodo festivo. Oltre al caso del tir, tra gli episodi più gravi è stato segnalato quello di due uomini che viaggiavano sulla stessa A22 in direzione Brennero con patenti di guida contraffatte.