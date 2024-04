Gli 007 italiani morti dopo il naufragio nel Lago Maggiore: chi rischia il processo

Indagini chiuse per il naufragio dell'imbarcazione - con a bordo agenti segreti italiani e israeliani - avvenuto il 29 maggio 2023 nelle acque del lago Maggiore, al largo di Lisanza (Varese). Per Claudio Carminati, l'armatore e comandante della barca, si profila la richiesta di rinvio a giudizio con le accuse di disastro colposo e omicidio plurimo colposo.

A perdere la vita sono stati in quattro: Anya Bozhkova, 50enne russa moglie di Carminati; Claudio Alonzi, 62 anni, Tiziana Barnobi, 53 anni, e Shimoni Erez, 54, israeliano. Alonzi e Barnobi appartenevano ai servizi segreti italiani, Erez era un ex del Mossad. Ufficialmente quel giorno la barca era stata noleggiata per festeggiare il suo compleanno. A bordo del "Gooduria" c'erano in tutto ventuno 007, oltre a Bozhkova e Carminati, il quale ha sempre sostenuto di non sapere che i passeggeri dell'imbarcazione erano agenti segreti.

La prima ricostruzione ufficiosa portava alla festa di compleanno con la presenza di amici ed ex colleghi finita in tragedia. Con i giorni però ha preso corpo l'ipotesi della copertura per le tante stranezze: il lavoro dei partecipanti, il fatto che la gita non fosse stata annullata vista l'allerta meteo, le modifiche apportate alla nave e non comunicate al Registro navale italiano. Fino ad arrivare alla conferma (indiretta) che la morte dei due 007 italiani è avvenuta "nel corso dello svolgimento di una delicata attività operativa con Servizi Collegati Esteri". A svelarlo, dieci mesi dopo l'incidente. le diciture apposte nelle loro biografie nella "parete della memoria" creata nella sede del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza). Adesso si dovrà attendere la decisione su Carminati.