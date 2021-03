Una ragazzina di 12 anni è stata trovata morta in casa nella tarda serata di ieri, domenica 14 marzo 2021, in località Baio Dora di Borgofranco d'Ivrea. Come spiega Torinotoday dell'accaduto si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Ivrea, intervenuti dopo essere stati chiamati dai genitori. Quando i sanitari sono intervenuti era troppo tardi.

Tra le ipotesi che si stanno valutando quella di un suicidio o di un gioco finito male. I militari dell'Arma hanno sequestrato il cellulare e il computer della giovane.

Come riferisce la Stampa la Procura di Ivrea avrebbe aperto un fascicolo per “istigazione al suicidio": si vuole verificare se la ragazzina si sia tolta la vita in seguito al tristemente noto gioco “Black out Challenge” su Tik Tok, la moda del soffocamento autoindotto attraverso cinture intorno al collo. La giovane si sarebbe infatti tolta la vita impiccandsi ad una mensola con la cintura di un accappatoio.