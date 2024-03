La 12enne figlia di un militare Usa trovata morta a Pordenone è stata uccisa da un'infezione

Nuovi dettagli emergono dall'autopsia sul corpo di Natalia Van Winkle, la 12enne trovata morta nel suo letto in provincia di Pordenone lo scorso 5 marzo. La ragazzina, figlia di un militare statunitense di stanza ad Aviano, stando alle prime indiscrezioni sull'esame autoptico riportate da PordenoneToday, sarebbe morta per un'infezione a una gamba.

I risultati dell'autopsia spiegherebbero quindi il drammatico e imprevedibile decorso del malessere che la 12enne aveva accusato dopo un infortunio subito durante la partita di football chesi era disputata nella base militare di Aviano.

Lo scontro durante la partita e le dimissioni dall'ospedale: indagato il pediatra

Dopo lo scontro di gioco, Natalia aveva aveva iniziato ad accusare forti dolori, accompagnati da febbre e gonfiore al ginocchio. La giovane aveva inoltre immortalato con il cellulare alcune macchie rosse sulla gamba, inviando le foto su Whatsapp al padre. Portata in pronto soccorso, la 12enne era stata sottoposta ad accertamenti ed esami di routine, tra cui radiografia ed ecografia, che non avevano però destato allarmi particolari. La ragazzina era stata quindi dimessa con la prescrizione di un antidolorifico e di qualche giorno di riposo. Nella mattinata successiva, lunedì 5 marzo, la drammatica scoperta: il padre, entrato nella stanza per svegliarla, l'ha trovata esanime.

La procura di Pordenone ha aperto un fascicolo e sta proseguendo le indagini con l'acquisizione delle foto inviate con lo smartphone della ragazzina, che mostrano la presenza di macchie rosse sull'arto inferiore sinistro 24 ore prima del decesso: un'infiammazione che non risulta nel verbale di pronto soccorso.

L'unico indagato è al momento un medico che lavora nel reparto pediatrico dell'ospedale Santa Maria degli Angeli. Servirà ancora del tempo prima che la procura potrà acquisire i risultati delle indagini istologiche,genetiche tossicologiche svolte nel corso dell'autopsia.